Захисники за добу знищили 520 окупантів і 35 ворожих артсистем

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу захисники ліквідували 520 загарбників, 35 артилерійських системи, 15 БПЛА та 17 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.23 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 273 460 (+520) осіб,

танків − 4628 (+5) од,

бойових броньованих машин − 8851 (+17) од,

артилерійських систем – 6062 (+35) од,

РСЗВ – 778 (+2) од,

засобів ППО − 526 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів − 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4784 (+15) од,

крилатих ракет ‒ 1479 (+17) од,

кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 8 601 (+30) од,

спеціальної техніки ‒ 903 (+2) од.

Дані уточнюються.