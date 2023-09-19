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Захисники за добу знищили 520 окупантів і 35 ворожих артсистем

Альона Мазуренко Вівторок, 19 вересня 2023, 08:36
Захисники за добу знищили 520 окупантів і 35 ворожих артсистем
фото: Генштаб

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу захисники ліквідували 520 загарбників, 35 артилерійських системи, 15 БПЛА та 17 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 273 460 (+520) осіб,  
  • танків − 4628 (+5) од,
  • бойових броньованих машин − 8851 (+17) од,
  • артилерійських систем – 6062 (+35) од,
  • РСЗВ – 778 (+2) од,
  • засобів ППО − 526 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4784 (+15) од,
  • крилатих ракет ‒ 1479 (+17) од,
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 8 601 (+30) од,
  • спеціальної техніки ‒ 903 (+2) од.

Дані уточнюються.

Теми: війна
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