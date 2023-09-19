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Защитники за сутки уничтожили 520 оккупантов и 35 вражеских артсистем

Алена МазуренкоВторник, 19 сентября 2023, 08:36
Защитники за сутки уничтожили 520 оккупантов и 35 вражеских артсистем
фото: Генштаб

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины - только за минувшие сутки защитники ликвидировали 520 захватчиков, 35 артиллерийских системы, 15 БПЛА и 17 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 273 460 (+520) человек,
  • танков - 4628 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 8851 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 6062 (+35) ед,
  • РСЗО - 778 (+2) ед,
  • средств ПВО - 526 (+1) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4784 (+15) ед,
  • крылатых ракет - 1479 (+17) ед,
  • кораблей/катеров - 20 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8 601 (+30) ед,
  • специальной техники - 903 (+2) ед.

Данные уточняются.

Темы: война
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