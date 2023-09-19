Защитники за сутки уничтожили 520 оккупантов и 35 вражеских артсистем

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины - только за минувшие сутки защитники ликвидировали 520 захватчиков, 35 артиллерийских системы, 15 БПЛА и 17 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.23 ориентировочно составили:

Реклама:

личного состава - около 273 460 (+520) человек,

танков - 4628 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 8851 (+17) ед,

артиллерийских систем - 6062 (+35) ед,

РСЗО - 778 (+2) ед,

средств ПВО - 526 (+1) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4784 (+15) ед,

крылатых ракет - 1479 (+17) ед,

кораблей/катеров - 20 (+0) ед,

подводных лодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 8 601 (+30) ед,

специальной техники - 903 (+2) ед.

Данные уточняются.