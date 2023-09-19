Защитники за сутки уничтожили 520 оккупантов и 35 вражеских артсистем
Вторник, 19 сентября 2023, 08:36
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины - только за минувшие сутки защитники ликвидировали 520 захватчиков, 35 артиллерийских системы, 15 БПЛА и 17 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 273 460 (+520) человек,
- танков - 4628 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 8851 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 6062 (+35) ед,
- РСЗО - 778 (+2) ед,
- средств ПВО - 526 (+1) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4784 (+15) ед,
- крылатых ракет - 1479 (+17) ед,
- кораблей/катеров - 20 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8 601 (+30) ед,
- специальной техники - 903 (+2) ед.
Данные уточняются.