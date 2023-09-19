Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни активізували операції у пониззі Дніпра на Херсонщині – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 19 вересня 2023, 09:23

У Міністерстві оборони Великої Британії відзначили активізацію Російською Федерацією військових дій у пониззі Дніпра в Херснській області.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії за 19 вересня, який цитує "Європейська правда"

Дослівно: "Протягом першої половини вересня 2023 року тривали запеклі бої навколо островів у пониззі Дніпра в Херсонській області, де зараз проходить лінія фронту. Обидві сторони розпочали рейди з групами на невеликих човнах на острови та на протилежні береги річки".

Реклама:

Деталі: Як відзначили британські аналітики, існує реальна можливість того, що російські операції в цьому районі активізувалися після того, як цей сектор перейшов під відповідальність новоствореного 40-го армійського корпусу.

Кількість задіяних сил відносно невелика порівняно з іншими фронтами, проте обидві сторони вважають цей район стратегічно важливим.

Це також дає можливість відволікти підрозділи противника від інтенсивних бойових дій у Запорізькій та Донецькій областях.

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: 18 вересня у британському Міноборони відзначили, що протягом останніх двох тижнів Росія, ймовірно, посилила 58-му загальновійськову армію, що зазнала важких втрат, додатковими підрозділами Повітряно-десантних військ на Оріхівському напрямку.

В українському оперативному командуванні "Південь" заявляли, що Росія хотіла б посилитися на Херсонському напрямку, але не має для цього достатньо ресурсів, тому радше перегруповується.

Теми: Херсонська областьвійнаРосіярозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУ Карабах прибула місія ООН вперше за 30 років

Делегація МВФ прибула до України

відеоГУР успішно атакувало стоянку російських вертольотів у Сочі – джерело

У Словаччині перемогла антиукраїнська партія – всупереч екзитполам

Україна зупинилася на хвилину на знак вдячності захисникам

Сили ППО вночі збили половину "Шахедів", запущених Росією

Усі новини...
Херсонська область
Росіяни за добу убили 2 цивільних на Донеччині і 3 − на Херсонщині
Соколов: Мости на Чонгарі були заміновані, а мости через Дніпро – ні
Екскомандувач угруповання "Південь" розповів, як росіяни розміновували поля на початку війни
Останні новини
16:18
Адвокат Арно каже про безпідставність звинувачень у відмиванні грошей
16:12
Боррель приїхав до Києва: із Зеленським вшанували пам'ять загиблих захисників
15:50
Орбан зрадів перемозі партії свого однодумця у Словаччині
15:42
У Херсоні з вогняної пастки врятували матір з трьома дітьми – ОВА
15:33
Військовому та біологу Біжану Шаропову присвоїли звання "Героя України" посмертно
15:19
ВАКС знімає браслет з Коболєва, реформи держкомпаній – серед ключових умов допомоги США
15:10
Вчені знайшли спосіб лікування необоротного паралічу мишей – дослідження
15:06
фотоУ Джанкої після ракетної атаки горіли склади
14:43
Пройшов напівоточення, отримав поранення, а потім знову пішов у бій. Історія курсанта НГУ
14:41
відеоУ Карабах прибула місія ООН вперше за 30 років
Усі новини...
Реклама: