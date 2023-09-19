Росіяни активізували операції у пониззі Дніпра на Херсонщині – розвідка Британії

У Міністерстві оборони Великої Британії відзначили активізацію Російською Федерацією військових дій у пониззі Дніпра в Херснській області.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії за 19 вересня, який цитує "Європейська правда"

Дослівно: "Протягом першої половини вересня 2023 року тривали запеклі бої навколо островів у пониззі Дніпра в Херсонській області, де зараз проходить лінія фронту. Обидві сторони розпочали рейди з групами на невеликих човнах на острови та на протилежні береги річки".

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Деталі: Як відзначили британські аналітики, існує реальна можливість того, що російські операції в цьому районі активізувалися після того, як цей сектор перейшов під відповідальність новоствореного 40-го армійського корпусу.

Кількість задіяних сил відносно невелика порівняно з іншими фронтами, проте обидві сторони вважають цей район стратегічно важливим.

Це також дає можливість відволікти підрозділи противника від інтенсивних бойових дій у Запорізькій та Донецькій областях.

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Цьому передувало: 18 вересня у британському Міноборони відзначили, що протягом останніх двох тижнів Росія, ймовірно, посилила 58-му загальновійськову армію, що зазнала важких втрат, додатковими підрозділами Повітряно-десантних військ на Оріхівському напрямку.

В українському оперативному командуванні "Південь" заявляли, що Росія хотіла б посилитися на Херсонському напрямку, але не має для цього достатньо ресурсів, тому радше перегруповується.