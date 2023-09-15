Росіяни не можуть посилити Херсонський напрямок, але будують оборону – Гуменюк

У російської армії бракує резервів, щоб відчутно посилитися на Херсонському напрямку, але вона проводить ротацію сил і будує там "оборонні рубежі".

Джерело: керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону вранці 15 вересня

Пряма мова: "Зараз ми не спостерігаємо створення критичних ударних угруповань у нашій зоні відповідальності, але бачимо потужні маневри, вони (росіяни) намагаються замінювати одні сили іншими, намагаються перекидати додаткові потужності на Запорізький напрямок.

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Хотіли б посилити і Херсонський, але поки що таких критичних резервів нема, хоча бачимо переформатування угруповань. Очевидно, вони намагаються прорахувати, які напрямки для них будуть максимально загрозливі".

Деталі: За словами Гуменюк, фронт на Херсонщині не оголюється, але одні підрозділи замінюють іншими: більш потужні штурмові підрозділи ставлять на ті напрямки, де є загроза просування українців суходолом.

Частина російських підрозділів формують оборонні рубежі на Херсонщині, де вони відчувають загрозу.

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За словами Гуменюк, на дніпровських островах, які вважають "сірою зоною", відбувається контрбатарейна боротьба. За минулу добу – "мінус" 34 окупанти, 3 гармати й 3 човни.