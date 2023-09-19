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Россияне активизировали операции в низовье Днепра на Херсонщине – разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 09:23

В Министерстве обороны Великобритании отметили активизацию Российской Федерацией военных действий в низовье Днепра в Херсонской области.

Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании за 19 сентября, который цитирует "Европейская правда"

Дословно: "В течение первой половины сентября 2023 года продолжались ожесточенные бои вокруг островов в низовье Днепра в Херсонской области, где сейчас проходит линия фронта. Обе стороны начали рейды с группами на небольших лодках на острова и на противоположные берега реки".

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Детали: Как отметили британские аналитики, существует реальная возможность того, что российские операции в этом районе активизировались после того, как этот сектор перешел под ответственность новосозданного 40-го армейского корпуса.

Количество задействованных сил относительно невелико по сравнению с другими фронтами, однако обе стороны считают этот район стратегически важным.

Это также дает возможность отвлечь подразделения противника от интенсивных боевых действий в Запорожской и Донецкой областях.

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Этому предшествовало: 18 сентября в британском Минобороны отметили, что в течение последних двух недель Россия, вероятно, усилила 58-ю общевойсковую армию, которая понесла тяжелые потери, дополнительными подразделениями Воздушно-десантных войск на Ореховском направлении.

В украинском оперативном командовании "Юг" заявляли, что Россия хотела бы усилиться на Херсонском направлении, но не имеет для этого достаточно ресурсов, поэтому скорее просто перегруппирует силы.

Темы: Херсонская областьвойнаРосcияразведка
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