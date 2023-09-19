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У Херсоні помер пасажир тролейбуса, обстріляного росіянами вранці

Олена РощінаВівторок, 19 вересня 2023, 15:42
У Херсоні помер пасажир тролейбуса, обстріляного росіянами вранці
У Херсоні росіяни обстріляли тролейбус, фото ОВА з Телеграм Олександра Прокудіна

У Херсоні зросла до двох осіб кількість загиблих внаслідок ранкового обстрілу, коли російські війська влучили з артилерії в тролейбус.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 

Пряма мова: "На жаль, у лікарні зупинилося серце 57-річного херсонця, який постраждав внаслідок російського удару по тролейбусу. Мої співчуття рідним…".

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Цьому передувало: Російські окупанти вранці 19 вересня атакували з артилерії Херсон, під ворожий обстріл потрапив тролейбус – загинув 49-річний сержант поліції, ще двох чоловіків 33 та 57 років госпіталізували.

Теми: Херсонобстрілвійнажертви
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