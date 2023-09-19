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В Херсоне умер пассажир троллейбуса, обстрелянного россиянами утром

Елена РощинаВторник, 19 сентября 2023, 15:42
В Херсоне умер пассажир троллейбуса, обстрелянного россиянами утром
В Херсоне россияне обстреляли троллейбус, фото ОВА из Телеграмм Александра Прокудина

В Херсоне возросло до двух человек количество погибших в результате утреннего обстрела, когда российские войска попали из артиллерии в троллейбус.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин

Прямая речь: "К сожалению, в больнице остановилось сердце 57-летнего херсонца, который пострадал в результате российского удара по троллейбусу. Мои соболезнования родным...".

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Этому предшествовало: Российские оккупанты утром 19 сентября атаковали из артиллерии Херсон, под вражеский обстрел попал троллейбус – погиб 49-летний сержант полиции, еще двух мужчин 33 и 57 лет госпитализировали.

Темы: Херсонобстрелвойнажертвы
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