Перші хвилини після обстрілу Львова потрапили на бодікамери патрульних

У перші хвилини після обстрілу "Шахедами" Львова поліцейські разом із небайдужими громадянами врятували двох людей з-під завалів.

Джерело: відео, оприлюднене Патрульною поліцією

Деталі: Під час ранкової атаки на місто Львів патрульні 2-го батальйону вирушили на місце вибуху, де під завалами опинилися люди.

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Командир роти Олександр Куксін та його напарники Назар Бурмеха та Євген Рибалка приєдналися до небайдужих громадян і почали відкидати уламки бетону та інших конструкцій, під якими були жінка та чоловік.

Людей вдалося вивільнити. 26-річного чоловіка шпиталізували, 29-річна потерпіла попередньо відмовилася від шпиталізації.

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Загалом, у Львові є загиблий і ще один чоловік дістав травми.

Зазначається, що на місці події працювали всі необхідні служби, які ліквідовували наслідки обстрілів.