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Первые минуты после обстрела Львова попали на бодикамеры патрульных

Валентина РоманенкоВторник, 19 сентября 2023, 15:53
Первые минуты после обстрела Львова попали на бодикамеры патрульных
пожар в результате попадания "Шахеда" РФ во Львове 19 сентября. фото ГСЧС

В первые минуты после обстрела "Шахедами" Львова полицейские вместе с неравнодушными гражданами спасли двух людей из-под завалов.

Источник: видео, обнародованное Патрульной полицией

Детали: Во время утренней атаки на город Львов 19 сентября патрульные 2-го батальона отправились на место взрыва, где под завалами оказались люди.

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Командир роты Александр Куксин и его напарники Назар Бурмеха и Евгений Рыбалка присоединились к неравнодушным гражданам и начали отбрасывать обломки бетона и других конструкций, под которыми были женщина и мужчина.

Людей удалось высвободить. 26-летнего мужчину госпитализировали, 29-летняя потерпевшая предварительно отказалась от госпитализации.

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В общем, во Львове есть погибший и еще один человек получил травмы.

Отмечается, что на месте происшествия работали все необходимые службы, которые ликвидировали последствия обстрелов.

Темы: ЛьвовШахедполиция
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