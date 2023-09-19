У Львові під завалами знайшли загиблого

Андрій Садовий на фоні гасіння пожежі у Львові, скриншот із відео з його Телеграм

У Львові під завалами, що утворилися внаслідок нічної російської атаки ударними дронами, знайшли тіло загиблого чоловіка, збитки від ударів по складах величезні.

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий, голова Львівської ОВА Максим Козицький, ДСНС України

Деталі: У пості о 09:56 Садовий повідомив, що під завалами знайшли загиблого чоловіка, який працював на складі. Раніше і мер Львова, і голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомляли, що обійшлося без жертв, хоча був травмований.

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У місті знищено три складські приміщення. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення, де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія КАРІТАС-СПЕС.

Загалом площа загорання близько 10 тисяч метрів квадратних.

Це одна з наймасштабніших пожеж і збитки будуть "сотні мільйонів", сказав мер Львова.

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Пряма мова: "Три години вже триває ліквідація наслідків жахливої атаки на місто Львів. У нас на цій локації знаходяться склади, гуманітарна допомога, продукти харчування, хімія".

Деталі: Раніше Козицький надав попередню інформацію, що в напрямку Львівської області летіло 18 "Шахедів", із них 15 вдалося збити, але є 3 влучання у промислові склади у Львові.

Також він повідомив, що в результаті атаки постраждав 26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі, його госпіталізували у стані середньої важкості. Також на місці була жінка − вона госпіталізації не потребувала. Пізніше Козицький підтвердив загибель 1 людини.

Державна служба з надзвичайних ситуацій також повідомила, що виявлено тіло однієї людини. Ще 2 особи постраждали, з яких 1 особа госпіталізована.

У Львові гасять пожежі на складах після атаки "Шахедами" ДСНС

О 09:46 пожежу складських будівель локалізовано на загальній площі 9 400 кв.м. Ліквідація загорання триває.