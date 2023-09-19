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Спікером Південноукраїнської АЕС став екскоординатор руху Медведчука

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 19 вересня 2023, 20:35
Спікером Південноукраїнської АЕС став екскоординатор руху Медведчука
Маленченко, фото з пресслужби Південноукраїнського енергокомплексу

Спікером Південноукраїнської АЕС став екскоординатор проросійського руху "Український вибір" Ярослав Маленченко.

Джерело: пресслужба Південноукраїнського енергокомплексу, Никвести, сайт Миколаєва, Деньги.юа

Дослівно ПАЕС: "На посаду начальника управління інформації та громадських зв'язків ПАЕС призначено нового керівника – Ярослава Маленченка. 

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Він має понад 20 років досвіду роботи на керівних посадах і в сфері комунікацій, зокрема працював у центральних органах влади, державних і приватних компаніях. У своїй новій ролі Ярослав Маленченко буде відповідальним за забезпечення ефективної комунікації між ПАЕС та громадськістю, просування позитивного іміджу станції та підвищення рівня довіри до атомної енергетики". 

Деталі: Судячи з публікацій у ЗМІ, у 2013 році Маленченко став координатором та офіційним представником руху "Український вибір" у Миколаївській області.

Це проросійська організація, яку в 2012 році заснував кум Путіна Віктор Медведчук. Керівникам цієї ГО пізніше оголосили підозри за участь в організації "референдуму" в Криму.

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Зокрема, судячи матеріалів у ЗМІ, Маленченко у 2013 році брав участь в мітингу проти візиту до Миколаєва представника ЄС. Тоді він заявив, що "європейський шлях розвитку – це шлях до знищення незалежності України".

 
фото з сайту Миколаєва

Теми: АЕСМедведчук
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