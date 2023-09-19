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Спикером Южноукраинской АЭС стал экс-координатор движения Медведчука"

Татьяна ЛозовенкоВторник, 19 сентября 2023, 20:35
Спикером Южноукраинской АЭС стал экс-координатор движения Медведчука
Маленченко, фото из пресс-службы Южноукраинского энергокомплекса

Спикером Южноукраинской АЭС стал экс-координатор пророссийского движения "Украинский выбор" Ярослав Маленченко.

Источник: пресс-служба Южноукраинского энергокомплекса, Никвесты, сайт Николаева, Деньги.юа

Дословно пресс-служба: "На должность начальника управления информации и общественных связей ПАЭС назначен новый руководитель - Ярослав Маленченко. 

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Он имеет более 20 лет опыта работы на руководящих должностях и в сфере коммуникаций, в частности работал в центральных органах власти, государственных и частных компаниях. В своей новой роли Ярослав Маленченко будет ответственным за обеспечение эффективной коммуникации между ПАЭС и общественностью, продвижение положительного имиджа станции и повышение уровня доверия к атомной энергетике". 

Детали: Судя по публикациям в СМИ, в 2013 году Маленченко стал координатором и официальным представителем движения "Украинский выбор" в Николаевской области.

Это пророссийская организация, которую в 2012 году основал кум Путина Виктор Медведчук. Руководителям этой ОО позже объявили подозрения за участие в организации "референдума" в Крыму.

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26 марта трем руководителям ОО были объявлены подозрения, их подозревают в участии в организации и проведении незаконного "референдума" в Крыму.

Так, судя по материалам в СМИ, Маленченко в 2013 году участвовал в митинге против визита в Николаев представителя ЕС. Тогда он заявил, что "европейский путь развития - это путь к уничтожению независимости Украины".

 
фото с сайта Николаева

Темы: АЭСМедведчук
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