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Ердоган в ООН підтримав "операцію" Азербайджану в Карабаху

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 19 вересня 2023, 21:18

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час промови в Генеральній асамблеї ООН висловив підтримку діям Азербайджану, який оголосив про "локальні антитерористичні заходи" в невизнаному Нагірному Карабаху.

Джерело: заяву Ердогана цитує турецьке державне агентство Anadolu, "Європейська правда"

Деталі: Лідер Туреччини заявив, що Анкара підтримувала переговорний процес між Азербайджаном і Вірменією від початку, але Єреван "не зміг використати цю історичну можливість".

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Пряма мова: "Як усі зараз визнають, Карабах – це територія Азербайджану. Нав'язування іншого статусу, окрім цього, ніколи не буде схваленим".

... Ми підтримуємо кроки, зроблені Азербайджаном, який діє під гаслом "один народ, дві держави" для захисту своєї територіальної цілісності".

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Теми: ЕрдоганНагірний КарабахАзербайджанТуреччина
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