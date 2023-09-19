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Ердоган в ООН підтримав "операцію" Азербайджану в Карабаху

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 19 вересня 2023, 21:18

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час промови в Генеральній асамблеї ООН висловив підтримку діям Азербайджану, який оголосив про "локальні антитерористичні заходи" в невизнаному Нагірному Карабаху.

Джерело: заяву Ердогана цитує турецьке державне агентство Anadolu, "Європейська правда"

Деталі: Лідер Туреччини заявив, що Анкара підтримувала переговорний процес між Азербайджаном і Вірменією від початку, але Єреван "не зміг використати цю історичну можливість".

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Пряма мова: "Як усі зараз визнають, Карабах – це територія Азербайджану. Нав'язування іншого статусу, окрім цього, ніколи не буде схваленим".

... Ми підтримуємо кроки, зроблені Азербайджаном, який діє під гаслом "один народ, дві держави" для захисту своєї територіальної цілісності".

Що передувало:

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Теми: ЕрдоганНагірний КарабахАзербайджанТуреччина
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