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Эрдоган в ООН поддержал "операцию" Азербайджана в Карабахе

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 21:18

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время речи в Генеральной ассамблее ООН выразил поддержку действиям Азербайджана, который объявил о "локальных антитеррористических мероприятиях" в непризнанном Нагорном Карабахе.

Источник: заявление Эрдогана цитирует турецкое государственное агентство Anadolu, "Европейская правда"

Детали: Лидер Турции заявил, что Анкара поддерживала переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией с самого начала, но Ереван "не смог использовать эту историческую возможность".

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Прямая речь: "Как все сейчас признают, Карабах – это территория Азербайджана. Навязывание другого статуса, кроме этого, никогда не будет одобрено.

.. Мы поддерживаем шаги, предпринятые Азербайджаном, который действует под лозунгом "один народ, два государства" для защиты своей территориальной целостности".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе, который считается международно признанной частью Азербайджана.

МИД Армении назвал действия Баку широкомасштабной агрессией против народа Нагорного Карабаха "с целью завершения политики этнических чисток". Премьер Никол Пашинян созвал Совет нацбезопасности.

Европейский Союз осудил возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе и призвал Баку немедленно прекратить "антитеррористическую операцию".

Темы: ЭрдоганНагорный КарабахАзербайджанТурция
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