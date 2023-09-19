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Литва представила новий пакет допомоги Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 19 вересня 2023, 23:28
Литва представила новий пакет допомоги Україні
АРВІДАС АНУШАУСКАС, ФОТО DELFI

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас у вівторок узяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України й представив пакет підтримки Україні.

Джерело: "Європейська правдаз посиланням на Міністерство оборони Литви

Джерело: У межах "Рамштайну" Анушаускас також представив останній пакет військової підтримки України, який містить "системи підриву, радари морського спостереження та боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf".

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Крім того, в Литві з вересня ремонтуватимуть танки Leopard для України.

Литовський міністр також підписав декларацію про підтримку коаліції з підтримки України в галузі інформаційних технологій, або "ІТ-коаліцію", яка допомагатиме кібербезпеці українських Збройних сил.

Анушаускас окремо відзначив важливість коаліції з розмінування в Україні, яка зараз створюється, і закликав інші країни приєднатися до неї, "зробивши свій внесок у вигляді тренувань, обладнання або фінансових внесків".

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Загальна військова допомога Литви Україні з початку повномасштабного вторгнення вже перевищила 500 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що новий міністр оборони Латвії Андріс Спрутс також провів зустріч із українським колегою Рустемом Умєровим на полях "Рамштайну", де представив новий пакет допомоги й оголосив про долучення Риги до "ІТ-коаліції".

Теми: Литвадопомога Україні
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