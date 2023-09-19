Литва представила новый пакет помощи Украине

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас во вторник принял участие в заседании Контактной группы по обороне Украины и представил пакет поддержки Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Литвы

Детали: В рамках "Рамштайна" Анушаускас также представил последний пакет военной поддержки Украины, который содержит "системы подрыва, радары морского наблюдения и боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf".

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Кроме того, в Литве с сентября будут ремонтировать танки Leopard для Украины.

Литовский министр также подписал декларацию о поддержке коалиции по поддержке Украины в области информационных технологий, или "ИТ-коалиции", которая будет помогать кибербезопасности украинских Вооруженных сил.

Анушаускас отдельно отметил важность коалиции по разминированию в Украине, которая сейчас создается, и призвал другие страны присоединиться к ней, "сделав свой вклад в виде тренировок, оборудования или финансовых взносов".

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Общая военная помощь Литвы Украине с начала полномасштабного вторжения уже превысила 500 миллионов долларов.

Напомним, что новый министр обороны Латвии Андрис Спрутс также провел встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым на полях "Рамштайна", где представил новый пакет помощи и объявил о присоединении Риги к "ИТ-коалиции".