ЗМІ показали колишню резиденцію Онуфрія у Лаврі

Журналісти відвідали колишню резиденцію предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату митрополита Онуфрія (в миру Ореста Березовського) на території Києво-Печерської лаври, куди раніше не пускали журналістів.

Джерело: "Схеми"

Деталі: За словами ЗМІ, резиденцією є триповерхова будівля з сауною на території заповідника у Нижній лаврі.

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Там, окрім приватних покоїв, розташовані приміщення, в яких раніше відбувався священний синод Московського патріархату та, зокрема, зачитували молитви за російських військовополонених. Звільняючи приміщення, представники УПЦ (МП) вивезли з резиденції всі меблі, ікони та зняли освітлення.

Для журналістів першу екскурсію раніше закритим об’єктом провів виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій.

Він показав кімнати, де відбувався священний синод Московського патріархату і де раніше висів портрет патріарха російської православної церкви Кирила.

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У колишній резиденції Онуфрія є кімната для переговорів, трапезна, а також – приміщення, де вже під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну провели молитву за російських військовополонених.

Крім того, журналісти звернули увагу на простору сауну, розташовану в підвальному поверсі.

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Нагадаємо: Митрополит УПЦ МП Онуфрій та ще понад 20 священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату мають російське громадянство.



