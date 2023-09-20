Росіяни стверджують, що збили безпілотники над Бєлгородською та Орловською областями
Середа, 20 вересня 2023, 00:53
19 вересня Міністерство оборони Росії повідомило, що нібито збили безпілотник літакового типу над Бєлгородщиною.
Джерело: російське пропагандиське агенство "РІА Новості"
Деталі: За інформацією росіян, близько 23.45 за московським часом у вівторок сили протиповітряної оборони збили БПЛА літакового типу над Бєлгородською областю.
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Окрім цього, пізно ввечері 19 вересня росіяни нібито збили безпілотник літакового типу над Орловською областю, заявили в Міноборони Росії.