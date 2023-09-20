Россияне утверждают, что сбили беспилотники над Белгородской и Орловской областями

19 сентября Министерство обороны России сообщило, что якобы сбили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Подробности: По информации россиян, около 23.45 по московскому времени во вторник силы противовоздушной обороны сбили БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

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Кроме того, поздно вечером 19 сентября россияне якобы сбили беспилотник самолетного типа над Орловской областью, заявили в Минобороны России.