Россияне утверждают, что сбили беспилотники над Белгородской и Орловской областями
Среда, 20 сентября 2023, 00:53
19 сентября Министерство обороны России сообщило, что якобы сбили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"
Подробности: По информации россиян, около 23.45 по московскому времени во вторник силы противовоздушной обороны сбили БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.
Реклама:
Кроме того, поздно вечером 19 сентября россияне якобы сбили беспилотник самолетного типа над Орловской областью, заявили в Минобороны России.