Зеленський запропонував створити зернові хаби у портах Африки

Україна може створити хаби на мільйони тонн зерна на рік в особливо чутливих зонах, наприклад у портах Африки.

Джерело: Президент Зеленський на саміті Цілей сталого розвитку, Офіс президента

Деталі: За словами Зеленського, Україна вже почала переговори про такі можливості. Це допоможе запобігти будь-яким потрясінням на світовому продовольчому ринку.

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Він також наголосив, що Україна ніколи не відмовиться від ролі гаранта глобальної продовольчої безпеки: "Ніхто не очікував від нас, що ми зможемо витіснити російський флот із наших чорноморських вод та надати більше простору для Чорноморської зернової ініціативи, а також гуманітарної ініціативи "Зерно з України". Результати справді вражають".

Пряма мова Зеленського: "Український експорт продовольства досяг берегів Алжиру, Джибуті, Єгипту, Кенії, Лівії, Лівану, Марокко, Сомалі, Тунісу, Бангладеш, Китаю, Індії, Індонезії, Малайзії, Шрі-Ланки, Таїланду, В'єтнаму, Іраку, Оману, Пакистану, Туреччини, Ємену та інших країн. З транзитних портів нашу продукцію доправлено до Ефіопії та Судану.

Загалом 32 мільйони тонн їжі. Це на 32 мільйони тонн менше хаосу.

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Я дякую всім тим лідерам, які підтримали наші експортні програми. Дуже дякую, друзі! Ми це зробили. І ніщо не заважає нам досягти набагато амбітніших цілей".