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Зеленский предложил создать зерновые хабы в портах Африки

"Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 01:35
Зеленский предложил создать зерновые хабы в портах Африки

Украина может создать хабы на миллионы тонн зерна в год в особо чувствительных зонах, например, в портах Африки.

Источник: Президент Зеленский на саммите Целей устойчивого развития, Офис президента

Детали: По словам Зеленского, Украина уже начала переговоры о таких возможностях. Это поможет предотвратить любые потрясения на мировом продовольственном рынке.

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Он также подчеркнул, что Украина никогда не откажется от роли гаранта глобальной продовольственной безопасности: "Никто не ожидал от нас, что мы сможем вытеснить российский флот из наших черноморских вод и предоставить больше пространства для Черноморской зерновой инициативы, а также гуманитарной инициативы "Зерно из Украины". Результаты действительно впечатляют".

Прямая речь Зеленского: "Украинский экспорт продовольствия достиг берегов Алжира, Джибути, Египта, Кении, Ливии, Ливана, Марокко, Сомали, Туниса, Бангладеш, Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, Шри-Ланки, Таиланда, Вьетнама, Оман, Пакистан, Турция, Йемен и другие страны. Из транзитных портов наша продукция доставлена в Эфиопию и Судан.

В общей сложности 32 миллиона тонн пищи. Это на 32 миллиона тонн меньше хаоса.

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Я благодарю всех тех лидеров, которые поддержали наши экспортные программы. Спасибо, друзья! Мы это сделали. И ничто не мешает нам достичь гораздо более амбициозных целей".

Темы: зерноЗеленскийООН
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