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Вірменія звернулася до Європейського суду з прав людини через агресію Азербайджану

"Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 02:02
Вірменія звернулася до Європейського суду з прав людини через агресію Азербайджану
ФОТО ПРЕССЛУЖБИ ЄСПЛ

Вірменія звернулась до Європейського суду з прав людини з вимогою вжити заходів стосовно Азербайджану через його "широкомасштабну агресію".

Джерело: News.am

Дослівно: "Представник Міжнародних правових справ сьогодні звернувся до Європейського суду з прав людини з проханням застосувати тимчасовий захід, щоб запобігти безповоротній втраті прав цивільного населення внаслідок широкомасштабної агресії, розв’язаної з боку Азербайджану проти населення Нагірного Карабаху". 

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Деталі: Зокрема, вимагається зобов'язати збройні сили Азербайджану припинити обстріли всіх цивільних об'єктів, населених пунктів і населення.

Передісторія:

  • 19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану.
  • МЗС Вірменії назвало дії Баку широкомасштабною агресією проти народу Нагірного Карабаху "з метою завершення політики етнічних чисток". Прем'єр Нікол Пашинян скликав Раду нацбезпеки. 
  • В Азербайджані заявили, що для припинення бойових дій вірменські сили у Карабаху мають здатися, а місцева влада – саморозпуститися.

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Теми: ВірменіяАзербайджанЄСПЛ
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