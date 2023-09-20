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Армения обратилась в Европейский суд по правам человека из-за агрессии Азербайджана

"Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 02:02
Армения обратилась в Европейский суд по правам человека из-за агрессии Азербайджана
ФОТО ПРЕССЛУЖБЫ ЕСПЧ

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием принять меры по отношению к Азербайджану из-за его "широкомасштабной агрессии".

Источник: News.am

Дословно: "Представитель Международных правовых дел сегодня обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой применить временную меру, чтобы предотвратить безвозвратную утрату прав гражданского населения в результате широкомасштабной агрессии, разрешенной со стороны Азербайджана против населения Нагорного Карабаха".

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Детали: В частности, требуется обязать вооруженные силы Азербайджана прекратить обстрел всех гражданских объектов, населенных пунктов и населения.

Предыстория:

19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе, который считается международно признанной частью Азербайджана.

ВИДЕО ДНЯ

МИД Армении назвал действия Баку широкомасштабной агрессией против народа Нагорного Карабаха "с целью завершения политики этнических чисток". Премьер Никол Пашинян созвал Совет нацбезопасности.

В Азербайджане заявили, что для прекращения боевых действий армянские силы в Карабахе должны сдаться, а местные власти – самораспуститься.

Темы: АрменияАзербайджанЕСПЧ
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