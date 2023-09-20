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У Львові блогер під стінами СБУ закликав вдарити по будівлі ракетами

"Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 04:05
У Львові блогер під стінами СБУ закликав вдарити по будівлі ракетами
Будівля СБУ у Львові, фото wikimapia.org

Служба безпеки України викрила блогера, який знімав будівлю СБУ у Львові та закликав вдарити по ній російськими ракетами.

Джерело: СБУ у Telegram

Деталі: Співробітники внутрішньої безпеки СБУ по гарячих слідах викрили у Львові прихильника рашизму, який публічно закликав знищити адмінбудівлю регіонального управління Служби безпеки.

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Для здійснення теракту зловмисник агітував поцілити в режимний об’єкт російськими ракетами.

За інформацією правоохоронців, щоб поширити такі заклики, фігурант здійснював онлайн-трансляцію на своїй сторінці в Інстаграм поблизу будівлі української спецслужби.

Під час стріму він разом зі своїм спільником із-за кордону дискредитував співробітників СБУ. Деструктивний контент він поширив на власну аудиторію у понад 1,7 тис. користувачів.

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За даними слідства, зловмисниками виявились двоє мешканців обласного центру, які позиціонують себе як блогери. Один з них наразі перебуває в одній з країн ЄС, звідки періодично приєднується до стрімів свого поплічника в Україні.

При обшуках у помешканнях фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами провокативного відеозапису.

Наразі фігурантам планується повідомлення про підозру.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів та притягнення винних до відповідальності. Чоловікам загрожує тюремне ув’язнення.

Передісторія:

  • В липні на Львівщині затримали блогера, який публічно дискредитував українських захисників та перешкоджав врученню повісток.

Теми: СБУ
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