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Во Львове блогер под стенами СБУ призвал ударить по зданию ракетами

"Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 04:05
Во Львове блогер под стенами СБУ призвал ударить по зданию ракетами
Здание СБУ во Львове, фото wikimapia.org

Служба безопасности Украины разоблачила блогера, который снимал здание СБУ во Львове и призвал ударить по нему российскими ракетами.

Источник: СБУ в Telegram

Детали: Сотрудники внутренней безопасности СБУ по горячим следам разоблачили во Львове сторонника рашизма, публично призывавшего уничтожить админздание регионального управления Службы безопасности.

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Для совершения теракта злоумышленник агитировал попасть в режимный объект российскими ракетами.

По информации стражей порядка, чтобы распространить такие призывы, фигурант осуществлял онлайн-трансляцию на своей странице в Инстаграм вблизи здания украинской спецслужбы.

Во время стрима он вместе со своим сообщником из-за границы дискредитировал сотрудников СБУ. Деструктивный контент он распространил на собственную аудиторию более чем в 1,7 тыс. пользователей.

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По данным следствия, злоумышленниками оказались двое жителей областного центра, позиционирующих себя как блоггеры. Один из них сейчас находится в одной из стран ЕС, откуда периодически присоединяется к стримам.

При обысках в помещениях фигурантов обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами провокативной видеозаписи.

Пока фигурантам планируется сообщение о подозрении.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления, возможной дополнительной квалификации преступных действий фигурантов и привлечения виновных к ответственности. Мужчинам грозит тюремное заключение.

Предыстория:

  • В июле во Львовской области задержали блогера, который публично дискредитировал украинских защитников и препятствовал вручению повесток.

Темы: СБУ
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