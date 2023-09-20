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Зеленський закликав Трампа оприлюднити його мирний план закінчення війни

"Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 05:17
Зеленський закликав Трампа оприлюднити його мирний план закінчення війни
Володимир Зеленський на інтерв'ю, фото CNN

У середу, 20 вересня, президент України Володимир Зеленський закликав експрезидента США Дональда Трампа поділитися мирним планом для закінчення війни в Україні.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Вольфу Бліцеру з CNN після виступу на Генеральній асамблеї ООН

Деталі: Але президент попередив, що будь-який мирний план, за яким Київ відмовляється від території, неприйнятний.

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Пряма мова Зеленського: "Якщо ідея полягає в тому, щоб забрати частину нашої території і віддати Путіну, це не формула миру".

Передісторія:

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Теми: ЗеленськийТрамп
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