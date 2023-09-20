Зеленський закликав Трампа оприлюднити його мирний план закінчення війни

У середу, 20 вересня, президент України Володимир Зеленський закликав експрезидента США Дональда Трампа поділитися мирним планом для закінчення війни в Україні.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Вольфу Бліцеру з CNN після виступу на Генеральній асамблеї ООН

Деталі: Але президент попередив, що будь-який мирний план, за яким Київ відмовляється від території, неприйнятний.

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Пряма мова Зеленського: "Якщо ідея полягає в тому, щоб забрати частину нашої території і віддати Путіну, це не формула миру".

Передісторія:

Раніше Трамп ухилявся від відповіді, чи хоче перемоги України, та відмовився називати Путіна воєнним злочинцем.

Він також заявив, що Штати надають Україні занадто багато зброї.

Окрім цього, Трампу сподобалось, як Путін похвалив його ідею припинити війну.