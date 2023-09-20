Зеленський закликав Трампа оприлюднити його мирний план закінчення війни
Середа, 20 вересня 2023, 05:17
У середу, 20 вересня, президент України Володимир Зеленський закликав експрезидента США Дональда Трампа поділитися мирним планом для закінчення війни в Україні.
Джерело: Зеленський в інтерв'ю Вольфу Бліцеру з CNN після виступу на Генеральній асамблеї ООН
Деталі: Але президент попередив, що будь-який мирний план, за яким Київ відмовляється від території, неприйнятний.
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Пряма мова Зеленського: "Якщо ідея полягає в тому, щоб забрати частину нашої території і віддати Путіну, це не формула миру".
Передісторія:
- Раніше Трамп ухилявся від відповіді, чи хоче перемоги України, та відмовився називати Путіна воєнним злочинцем.
- Він також заявив, що Штати надають Україні занадто багато зброї.
- Окрім цього, Трампу сподобалось, як Путін похвалив його ідею припинити війну.
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