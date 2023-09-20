Зеленский призвал Трампа обнародовать его мирный план окончания войны
Среда, 20 сентября 2023, 05:17
В среду, 20 сентября, президент Украины Владимир Зеленский призвал экс-президента США Дональда Трампа поделиться мирным планом для окончания войны в Украине.
Источник: Зеленский в интервью Вольфу Блицеру из CNN после выступления на Генеральной ассамблее ООН
Детали: Но президент предупредил, что любой мирный план, по которому Киев отказывается от территории, неприемлем.
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Прямая речь Зеленского: "Если идея состоит в том, чтобы забрать часть нашей территории и отдать Путину, это не формула мира".
Предыстория:
- Ранее Трамп уклонялся от ответа, хочет ли победы Украины, и отказался называть Путина военным преступником.
- Он также заявил, что Штаты предоставляют Украине слишком много оружия.
- Также Трампу понравилось, как Путин похвалил его идею прекратить войну.
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