Зеленский призвал Трампа обнародовать его мирный план окончания войны

В среду, 20 сентября, президент Украины Владимир Зеленский призвал экс-президента США Дональда Трампа поделиться мирным планом для окончания войны в Украине.

Источник: Зеленский в интервью Вольфу Блицеру из CNN после выступления на Генеральной ассамблее ООН

Детали: Но президент предупредил, что любой мирный план, по которому Киев отказывается от территории, неприемлем.

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Прямая речь Зеленского: "Если идея состоит в том, чтобы забрать часть нашей территории и отдать Путину, это не формула мира".

Предыстория:

Ранее Трамп уклонялся от ответа, хочет ли победы Украины, и отказался называть Путина военным преступником.

Он также заявил, что Штаты предоставляют Украине слишком много оружия.

Также Трампу понравилось, как Путин похвалил его идею прекратить войну.