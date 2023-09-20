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В Сочі пожежа в районі нафтобази та аеропорту

"Українська правда", Ірина БалачукСереда, 20 вересня 2023, 09:55
В Сочі пожежа в районі нафтобази та аеропорту
ФОто РІА Новості

Пожежа спалахнула в Адлерському районі міста Сочі у Росії − горить неподалік від нафтобази та аеропорту.

Джерело: російське пропагандиське видання "РІА Новості", російські Telegram-канали

Деталі: За попередньою інформацією, спалахнув резервуар з дизельним паливом. Площа пожежі становить 96 квадратних метрів.

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За даними агентства, на місці працюють усі міські служби, поліція, пожежники, швидка допомога, газові служби.

Сочинський аеропорт, неподалік якого сталася пожежа, нібито не припинив роботу і працює в штатному режимі.

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Пізніше Telegram-канал База повідомив, що за попередніми даними, причиною пожежі стала атака безпілотника.

Теми: Росіяпожежа
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