Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Сочи пожар в районе нефтебазы и аэропорта

"Украинская правда", Ирина БалачукСреда, 20 сентября 2023, 09:55
В Сочи пожар в районе нефтебазы и аэропорта
Фото РИА Новости

Пожар вспыхнул в Адлерском районе города Сочи в России − горит неподалеку от нефтебазы и аэропорта.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", российские Telegram-каналы

Детали: По предварительной информации, загорелся резервуар с дизельным топливом. Площадь пожара составляет 96 квадратных метров.

Реклама:

По данным агентства, на месте работают все городские службы, полиция, пожарные, скорая помощь, газовые службы.

Сочинский аэропорт, неподалеку от которого произошел пожар, якобы не прекратил работу и работает в штатном режиме.

ВИДЕО ДНЯ

Позже Telegram-канал База сообщил, что по предварительным данным, причиной пожара стала атака беспилотника.

  

Темы: Росcияпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Все новости...
Росcия
Россия атаковала Украину 24 "Шахедами", 17 из них сбили
Силы обороны за сутки уничтожили 520 захватчиков и 37 вражеских БПЛА
Россияне утверждают, что сбили беспилотники над Белгородской и Орловской областями
Последние новости
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
Все новости...
Реклама: