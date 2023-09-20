В Сочи пожар в районе нефтебазы и аэропорта

Пожар вспыхнул в Адлерском районе города Сочи в России − горит неподалеку от нефтебазы и аэропорта.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", российские Telegram-каналы

Детали: По предварительной информации, загорелся резервуар с дизельным топливом. Площадь пожара составляет 96 квадратных метров.

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По данным агентства, на месте работают все городские службы, полиция, пожарные, скорая помощь, газовые службы.

У російському місті Сочі горить резервуар з дизельним паливом. Telegram-канал База повідомив, що за попередніми даними, причиною пожежі стала атака безпілотника. Відео з Telegram-каналів pic.twitter.com/S7BOHxN33I — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 20, 2023

Сочинский аэропорт, неподалеку от которого произошел пожар, якобы не прекратил работу и работает в штатном режиме.

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Ще одне відео пожежі у Сочі, РФ. Відео з Telegram-каналів pic.twitter.com/BOXqZfLArG — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 20, 2023

Позже Telegram-канал База сообщил, что по предварительным данным, причиной пожара стала атака беспилотника.