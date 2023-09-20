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Блінкен закликав Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабаху

"Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 07:07
Блінкен закликав Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабаху
ДЕРЖСЕКРЕТАР США ЕНТОНІ БЛІНКЕН. ФОТО: GETTY IMAGES

Сполучені Штати Америки закликали Азербайджан негайно припинити ведення бойових дій у регіоні Нагірного Карабаху. 

Джерело: Twitter (X) державного секретаря США Ентоні Блінкена

Дослівно: "Я сьогодні розмовляв з президентом Азербайджану Алієвим і закликав його негайно припинити військові дії в Нагірному Карабаху. Для Азербайджану вкрай важливо деескалувати ситуацію, щоб сприяти мирному врегулюванню конфлікту".

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    Теми: БлінкенНагірний КарабахАзербайджан
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