Блінкен закликав Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабаху
Середа, 20 вересня 2023, 07:07
Сполучені Штати Америки закликали Азербайджан негайно припинити ведення бойових дій у регіоні Нагірного Карабаху.
Джерело: Twitter (X) державного секретаря США Ентоні Блінкена
Дослівно: "Я сьогодні розмовляв з президентом Азербайджану Алієвим і закликав його негайно припинити військові дії в Нагірному Карабаху. Для Азербайджану вкрай важливо деескалувати ситуацію, щоб сприяти мирному врегулюванню конфлікту".
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Передісторія:
- 19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану.
- МЗС Вірменії назвало дії Баку широкомасштабною агресією проти народу Нагірного Карабаху "з метою завершення політики етнічних чисток". Прем'єр Нікол Пашинян скликав Раду нацбезпеки.
- Європейський Союз засудив відновлення бойових дій у Нагірному Карабаху та закликав Баку негайно припинити "антитерористичну операцію".
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