Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Блінкен закликав Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабаху

"Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 07:07
Блінкен закликав Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабаху
ДЕРЖСЕКРЕТАР США ЕНТОНІ БЛІНКЕН. ФОТО: GETTY IMAGES

Сполучені Штати Америки закликали Азербайджан негайно припинити ведення бойових дій у регіоні Нагірного Карабаху. 

Джерело: Twitter (X) державного секретаря США Ентоні Блінкена

Дослівно: "Я сьогодні розмовляв з президентом Азербайджану Алієвим і закликав його негайно припинити військові дії в Нагірному Карабаху. Для Азербайджану вкрай важливо деескалувати ситуацію, щоб сприяти мирному врегулюванню конфлікту".

Реклама:

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

    Теми: БлінкенНагірний КарабахАзербайджан
    Реклама:
    Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
    Головне сьогодні

    Рада поповнилась новим нардепом

    фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

    СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

    інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

    Зеленський призначив нову представницю у Раді

    У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

    Усі новини...
    Блінкен
    Блінкен: Те, як українці використовуватимуть ATACMS, це їхня справа
    Блінкен став на захист декларації G20, яка розчарувала Україну
    Блінкен назвав Starlink "життєво важливим інструментом"
    Останні новини
    14:03
    відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
    13:58
    У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
    13:51
    фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
    13:41
    фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
    13:34
    Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
    13:33
    "Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
    13:27
    У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
    13:17
    Рада поповнилась новим нардепом
    13:16
    Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
    13:15
    фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
    Усі новини...
    Реклама: