Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Блинкен призвал Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

"Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 07:07
Блинкен призвал Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
ГОССЕКРЕТАРЬ США ЭНТОНИ БЛИНКЕН. ФОТО: GETTY IMAGES

Соединенные Штаты Америки призвали Азербайджан немедленно прекратить ведение боевых действий в регионе Нагорного Карабаха.

Источник: X (Twitter) государственного секретаря США Энтони Блинкена

Дословно: "Я сегодня разговаривал с президентом Азербайджана Алиевым и призвал его немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе. Для Азербайджана очень важно деэскалировать ситуацию, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта".

Реклама:

Предыстория:

Темы: БлинкенНагорный КарабахАзербайджан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Все новости...
Блинкен
Блинкен: То, как украинцы будут использовать ATACMS, это их дело
Блинкен встал на защиту декларации G20, которая разочаровала Украину
Блинкен назвал Starlink "жизненно важным инструментом"
Последние новости
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
Все новости...
Реклама: