Блинкен призвал Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
Среда, 20 сентября 2023, 07:07
Соединенные Штаты Америки призвали Азербайджан немедленно прекратить ведение боевых действий в регионе Нагорного Карабаха.
Источник: X (Twitter) государственного секретаря США Энтони Блинкена
Дословно: "Я сегодня разговаривал с президентом Азербайджана Алиевым и призвал его немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе. Для Азербайджана очень важно деэскалировать ситуацию, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта".
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Предыстория:
- 19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе, который считается международно признанной частью Азербайджана.
- МИД Армении назвал действия Баку широкомасштабной агрессией против народа Нагорного Карабаха "с целью завершения политики этнических чисток". Премьер Никол Пашинян созвал Совет нацбезопасности.
- Европейский Союз осудил возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе и призвал Баку немедленно прекратить "антитеррористическую операцию".