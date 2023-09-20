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Блинкен призвал Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

"Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 07:07
Блинкен призвал Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
ГОССЕКРЕТАРЬ США ЭНТОНИ БЛИНКЕН. ФОТО: GETTY IMAGES

Соединенные Штаты Америки призвали Азербайджан немедленно прекратить ведение боевых действий в регионе Нагорного Карабаха.

Источник: X (Twitter) государственного секретаря США Энтони Блинкена

Дословно: "Я сегодня разговаривал с президентом Азербайджана Алиевым и призвал его немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе. Для Азербайджана очень важно деэскалировать ситуацию, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта".

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Темы: БлинкенНагорный КарабахАзербайджан
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