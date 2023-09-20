Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута − Генштаб

Окупанти намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки та вели наступальні дії в районі Мар’їнки на Донеччині, захисники продовжують штурми південніше Бахмута.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Дослівно Генштаб: "В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Ягідного Донецької області. Окупанти намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіху не мали. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах".

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Деталі: У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар’їнському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут протягом минулої доби окупанти здійснили 13 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.

На Запорізькому напрямку атаки ворога в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

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На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни продовжують утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Вони проводять активну диверсійну діяльність у прикордонних районах, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, і нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Загалом упродовж минулої доби відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 9 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах.

Водночас авіація Сил оборони за минулу добу завдала 1 удару по пункту управління, 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 − по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, 9 артилерійських засобів, 1 склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.