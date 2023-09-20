Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута − Генштаб

Оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки и вели наступательные действия в районе Марьинки в Донецкой области, защитники продолжают штурмы южнее Бахмута.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб: "В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе Ягодного Донецкой области. Оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успеха не имели. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах".

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Детали: В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки оккупанты совершили 13 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике.

На Запорожском направлении атаки врага в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоданиловки Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

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На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне продолжают удерживать группировки войск прикрытия государственной границы. Они проводят активную диверсионную деятельность в приграничных районах, чтобы не допустить переброски украинских войск на другие направления, и наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Всего за прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения. Враг нанес 9 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам.

В то же время авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 1 удар по пункту управления, 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 − по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс, 9 артиллерийских средств, 1 склад боеприпасов и станцию РЭБ противника.