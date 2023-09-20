Ворог вночі влучив у нафтопереробний завод у Кременчуці

Російські військові вночі атакували Полтавщину безпілотниками і влучили в нафтопереробний завод у Кременчуці.

Джерело: очільник Потавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram

Пряма мова: "Вночі росіяни неодноразово атакували Полтавщину. Наша ППО добре відпрацювала по ворожим БпЛА.

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На жаль, є влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці. Сталася пожежа. На місці працюють усі відповідні служби. Роботу заводу тимчасово припинено".

Деталі: За його словами, станом на зараз постраждалих немає.