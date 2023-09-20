Враг ночью попал в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
Среда, 20 сентября 2023, 08:15
Российские военные атаковали Полтавщину беспилотниками и попали в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.
Источник: глава Потавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram
Прямая речь: "Ночью россияне неоднократно атаковали Полтавскую область. Наша ПВО хорошо отработала по вражеским БпЛА.
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К сожалению, есть попадание в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Произошел пожар. На месте работают все соответствующие службы. Работа завода временно приостановлена".
Детали: По его словам, по состоянию на сейчас пострадавших нет.