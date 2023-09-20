Росія за добу вбила 8 цивільних, ще 11 поранені – ОВА

Внаслідок агресії Росії за добу загинули 8 людей, ще 11 осіб дістали поранення.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, виконувач обов'язків начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко

Деталі: Прокудін повідомив, що за минулу добу противник здійснив 118 обстрілів Херсонщини, випустивши 589 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, АГС, БПЛА, танків та авіації. По Херсону ворог випустив 23 снаряди.

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За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі медичних закладів у Бериславському та Херсонському районах, територію заводів та автомобільної бази, будівлю навчального закладу у Херсоні.

Через російську агресію на Херсонщині 2 людини загинули, ще 4 – дістали поранення.

Виконувач обов'язків начальника Донецької ОВА Ігор Мороз повідомив, що за добу росіяни поранили 5 жителів Донеччини: 4 у Петропавлівці і одного у Багатирі.

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Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янського, Богодухівського та Ізюмського районів Харківської області.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по Куп'янську знищено 3 автомобілі, в яких були цивільні люди. Загинули 6 людей – 4 чоловіки та 2 жінки.

Крім того, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали більше 10 населених пунктів.

Зокрема, під вогнем ворога були Красне Перше, Лиман Перший, Синьківка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове, Амбарне, Строївка, Тополі, Одноробівка та Івашки.

Доповнено: Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що за минулу добу військовослужбовці РФ завдали 128 ударів по 24 містах та селах Запорізької області.

Ворог здійснив 5 РСЗВ-обстрілів Новодарівки, Левадного та Степового, 12 БПЛА-атак по Канівському, Оріхову, Новодарівці, Малинівці, Степногірську, Степовому й Малим Щербакам, а також наніс 6 авіаударів по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці.

105 артилерійських обстрілів прийшлися по території прифронтових населених пунктів, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Левадного, Ольгівського, Білогір'я, Полтавки, Лобкового, П'ятихаток, Павлівки й Кам'янського.

Внаслідок удару ворожого дрону-камікадзе по Степногірську поранення отримали чоловіки 32 та 42 років.

Надійшло 35 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.