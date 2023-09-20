Россия за сутки убила 8 гражданских, еще 11 ранены – ОВА

В результате агрессии России за сутки погибли 8 человек, еще 11 человек получили ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, исполняющий обязанности начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, глава Запорожской ОВА Юрий Малашко

Детали: Прокудин сообщил, что за минувшие сутки противник совершил 118 обстрелов, выпустив 589 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, АГС, БПЛА, танков и авиации. По Херсону враг выпустил 23 снаряда.

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По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здания медицинских учреждений в Бериславском и Херсонском районах, территорию заводов и автомобильной базы, здание учебного заведения в Херсоне.

Из-за российской агрессии на Херсонщине 2 человека погибли, еще 4 - получили ранения.

Исполняющий обязанности начальника Донецкой ОГА Игорь Мороз сообщил, что за сутки россияне ранили 5 жителей Донецкой области: 4 в Петропавловке и одного в Богатыре.

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Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Купянского, Богодуховского и Изюмского районов области.

В результате удара управляемой авиабомбой по Купянску уничтожено 3 автомобиля, в которых были гражданские люди. Погибли 6 человек - 4 мужчины и 2 женщины.

Кроме того, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

В частности, под огнем врага были Красное Первое, Лиман Первый, Синьковка, Котляровка, Крохмальное, Берестовое, Амбарное, Строевка, Тополя, Одноробовка и Ивашки.

Дополнено: Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что за минувшие сутки военнослужащие РФ нанесли 128 ударов по 24 городам и селам Запорожской области.

Враг совершил 5 РСЗО-обстрелов Новодаровки, Левадного и Степного, 12 БПЛА-атак по Каневскому, Орехову, Новодаровке, Малиновке, Степногорску, Степному и Малым Щербакам, а также нанес 6 авиаударов по Орехову, Роботино и Малой Токмачке.

105 артиллерийских обстрелов пришлись по территории прифронтовых населенных пунктов, в частности Гуляйполя, Железнодорожного, Волшебного, Левадного, Ольговского, Белогорья, Полтавки, Лобкового, Пятихаток, Павловки и Каменского.

В результате удара вражеского дрона-камикадзе по Степногорску ранения получили мужчины 32 и 42 лет.

Поступило 35 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.