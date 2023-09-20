Азербайджан продовжує бойові дії в Карабаху

Азербайджан продовжує вести бойові дії проти невизнаного Нагірного Карабаху, які він розпочав 19 вересня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міноборони Азербайджану

Дослівно Міноборони Азербайджану: "Локальні антитерористичні заходи… успішно тривають. Знешкоджені бойові позиції, автомобілі військового призначення, артилерійські та зенітно-ракетні установки, станції радіоелектронної боротьби та інші засоби військового призначення формувань Збройних сил Вірменії".

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Деталі: Глава пресслужби Міноборони Азербайджану Анар Ейвазов на брифінгу ввечері 19 вересня сказав, що Збройні сили Азербайджану в Карабахі взяли під контроль понад 60 бойових позицій вірменських сил.

Так зване МЗС невизнаного Нагірного Карабаху вранці 20 вересня заявило, що столиця Степанакерт (азербайджанська назва Ханкенді) та інші населені пункти зазнають масованих артилерійських, ракетних обстрілів і авіаударів.

Так зване відомство повідомило про жертви, зокрема серед мирного населення.

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За даними так званого Міноборони невизнаного регіону, бої на всій протяжності лінії зіткнення тривають із різною інтенсивністю, а Збройні сили Азербайджану продовжують операції з просування своїх позицій, включно з об’єктами цивільної інфраструктури.

Карабах, гірська місцевість у регіоні Південного Кавказу, є міжнародно визнаною територією Азербайджану. Її населяють етнічні вірмени, які вважають цю територію батьківщиною своїх предків.

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