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Азербайджан продолжает боевые действия в Карабахе

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 08:45
Азербайджан продолжает боевые действия в Карабахе
Фото уничтожения цели из Telegram Минобороны Азербайджана

Азербайджан продолжает вести боевые действия против непризнанного Нагорного Карабаха, которые он начал 19 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Азербайджана

Дословно Минобороны Азербайджана: "Локальные антитеррористические мероприятия ... успешно продолжаются. Обезврежены боевые позиции, автомобили военного назначения, артиллерийские и зенитно-ракетные установки, станции радиоэлектронной борьбы и другие средства военного назначения формирований Вооруженных сил Армении".

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Детали: Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов на брифинге вечером 19 сентября сказал, что Вооруженные силы Азербайджана в Карабахе взяли под контроль более 60 боевых позиций армянских сил.

Так называемый МИД непризнанного Нагорного Карабаха утром 20 сентября заявил, что столица Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди) и другие населенные пункты подвергаются массированным артиллерийским, ракетным обстрелам и авиаударам.

Так называемое ведомство сообщило о жертвах, в том числе среди мирного населения.

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По данным так называемого Минобороны непризнанного региона, бои на всей протяженности линии соприкосновения продолжаются с разной интенсивностью, а Вооруженные силы Азербайджана продолжают операции по продвижению своих позиций, включая объекты гражданской инфраструктуры. 

Карабах, горная местность в регионе Южного Кавказа, является международно признанной территорией Азербайджана. Ее населяют этнические армяне, которые считают эту территорию родиной своих предков.

Предыстория:

  • 19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе.
  • Европейский Союз, Франция и Германия осудили военные действия Азербайджана, призвав его вернуться к переговорам о будущем Карабаха с Арменией.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Азербайджан немедленно прекратить свою операцию, заявив, что она ухудшает и без того ужасную гуманитарную ситуацию в Карабахе.
  • Некоторые армяне собрались в Ереване, чтобы потребовать от правительства действий. Поступали сообщения о жестоких столкновениях между полицией и толпой, в результате которых пострадали люди с обеих сторон.

Темы: АзербайджанНагорный КарабахАрмения
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