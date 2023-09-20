Азербайджан продолжает боевые действия в Карабахе

Азербайджан продолжает вести боевые действия против непризнанного Нагорного Карабаха, которые он начал 19 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Азербайджана

Дословно Минобороны Азербайджана: "Локальные антитеррористические мероприятия ... успешно продолжаются. Обезврежены боевые позиции, автомобили военного назначения, артиллерийские и зенитно-ракетные установки, станции радиоэлектронной борьбы и другие средства военного назначения формирований Вооруженных сил Армении".

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Детали: Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов на брифинге вечером 19 сентября сказал, что Вооруженные силы Азербайджана в Карабахе взяли под контроль более 60 боевых позиций армянских сил.

Так называемый МИД непризнанного Нагорного Карабаха утром 20 сентября заявил, что столица Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди) и другие населенные пункты подвергаются массированным артиллерийским, ракетным обстрелам и авиаударам.

Так называемое ведомство сообщило о жертвах, в том числе среди мирного населения.

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По данным так называемого Минобороны непризнанного региона, бои на всей протяженности линии соприкосновения продолжаются с разной интенсивностью, а Вооруженные силы Азербайджана продолжают операции по продвижению своих позиций, включая объекты гражданской инфраструктуры.

Карабах, горная местность в регионе Южного Кавказа, является международно признанной территорией Азербайджана. Ее населяют этнические армяне, которые считают эту территорию родиной своих предков.

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