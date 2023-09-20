В Оріхові обстрілом пошкоджено будівлю рятувальників

У місті Оріхів Запорізької області внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, а в Степногірську внаслідок удару дрону-камікадзе поранення отримали дві особи.

Джерело: ДСНС України, керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко

Дослівно ДСНС: "Вчора ввечері (19 вересня) окупанти вкотре обстріляли місто Оріхів Запорізької області. В результаті було пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. Техніка та особовий склад не постраждали".

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Деталі: Малашко повідомив, що за минулу добу військовослужбовці РФ завдали 128 ударів по 24 містах та селах Запорізької області: 5 РСЗВ-обстрілів Новодарівки, Левадного та Степового, 12 БПЛА-атак по Канівському, Оріхову, Новодарівці, Малинівці, Степногірську, Степовому й Малим Щербакам, а також 6 авіаударів по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці.

105 артилерійських обстрілів прийшлися по території прифронтових населених пунктів, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Левадного, Ольгівського, Білогір'я, Полтавки, Лобкового, П'ятихаток, Павлівки й Кам'янського.

Внаслідок удару ворожого дрону-камікадзе по Степногірську поранення отримали чоловіки 32 та 42 років.

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