В Орехове обстрелом повреждено здание спасателей

В городе Орехов Запорожской области в результате российского обстрела повреждено здание пожарно-спасательной части, а в Степногорске в результате удара дрона-камикадзе ранения получили два человека.

Источник: ГСЧС Украины, руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко

Дословно ГСЧС: "Вчера вечером (19 сентября) оккупанты в очередной раз обстреляли город Орехов Запорожской области. В результате было повреждено здание пожарно-спасательной части. Техника и личный состав не пострадали".

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Детали: Малашко сообщил, что за минувшие сутки военнослужащие РФ нанесли 128 ударов по 24 городам и селам Запорожской области: 5 РСЗО-обстрелов Новодаровки, Левадного и Степного, 12 БПЛА-атак по Каневскому, Орехову, Новодаровке, Малиновке, Степногорску, Степному и Малым Щербакам, а также 6 авиаударов по Орехову, Роботино и Малой Токмачке.

105 артиллерийских обстрелов пришлись по территории прифронтовых населенных пунктов, в частности Гуляйполя, Железнодорожного, Чаривного, Левадного, Ольговского, Белогорья, Полтавки, Лобкового, Пятихаток, Павловки и Каменского.

В результате удара вражеского дрона-камикадзе по Степногорску ранения получили мужчины 32 и 42 лет.

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