У Росії впав винищувач Су-34
Середа, 20 вересня 2023, 11:06
Винищувач Су-34 розбився у Воронезькій області Росії вранці 20 вересня.
Джерело: російські пропагандистські видання "РИА Новости" і ТАСС із посиланням на Міноборони РФ
Деталі: Повідомляють, що екіпаж із двох осіб встиг катапультуватися. Його евакуювали з місця події.
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Telegram-канал База пише, що попередньою причиною катастрофи стала відмова лівої стійки шасі винищувача.
Літак упав у полі в Каширському районі Воронезької області недалеко від селища Колодязний близько 10 ранку.
За попередніми даними, боєкомплекта на борту не було.
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