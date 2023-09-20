В России упал истребитель Су-34
Среда, 20 сентября 2023, 11:06
Истребитель Су-34 разбился в Воронежской области России утром 20 сентября.
Источник: российские пропагандистские издания "РИА Новости" и ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ
Детали: Сообщается, что экипаж из двух человек успел катапультироваться. Его эвакуировали с места события.
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Telegram-канал База пишет, что предварительной причиной катастрофы стал отказ левой стойки шасси истребителя.
Самолет упал в поле в Каширском районе Воронежской области недалеко от поселка Колодезный около 10 утра.
По предварительным данным, боекомплекта на борту не было.
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