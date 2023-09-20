Ехо окупації: на Київщині авто підірвалось на міні, водій загинув
Середа, 20 вересня 2023, 11:43
Внаслідок наїзду на вибухонебезпечний предмет у Київській області загинув чоловік.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Деталі: 20 вересня рятувальникам повідомили про загоряння лісу між двома населеними пунктами Іванківської територіальної громади.
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Коли вогнеборці прибули на місце, то з’ясували, що легковий автомобіль наїхав на міну, внаслідок чого загинув водій, чоловік 1994 року народження, а також виникло загорання, яке оперативно ліквідували рятувальники.
Дослівно: "Деокуповані території, на жаль, ще тривалий час будуть потенційно небезпечними для громадян. Тож просимо місцевих мешканців утримуватися від відвідування лісів, лісосмуг, полів, місць, де велися бойові дії".