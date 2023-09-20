Эхо оккупации: в Киевской области авто подорвалось на мине, водитель погиб

В результате наезда на взрывоопасный предмет в Киевской области погиб мужчина.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 20 сентября спасателям сообщили о возгорании леса между двумя населенными пунктами Иванковской территориальной общины.

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Когда пожарные прибыли на место, то выяснили, что легковой автомобиль наехал на мину, в результате чего погиб водитель, мужчина 1994 года рождения, а также возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали спасатели.

Дословно: "Деоккупированные территории, к сожалению, еще долгое время будут потенциально опасными для граждан. Поэтому просим местных жителей воздерживаться от посещения лесов, лесополос, полей, мест, где велись боевые действия".