Шатдаун у США може вплинути на військову допомогу Україні – Пентагон

Тимчасове призупинення роботи уряду Сполучених Штатів може вплинути на обсяги військової допомоги Україні.

Джерело: CNN із посиланням на заяву речника Міноборони США Кріс Шервуд, повідомляє Європейська правда

Деталі: За його словами, у разі шатдауну на постачання військового обладнання, а також на тренування українських військових, що тривають у США, можуть вплинути відпустки персоналу та призупинення Пентагоном всіх видів діяльності, які не вважаються важливими для національної безпеки США.

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Можливе припинення роботи уряду може також вплинути на надання допомоги в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI), яка фінансує виробництво танків Abrams, а також навчальні програми, такі як підготовка пілотів F-16.

Пряма мова Шервуда: "Виробництво або постачання будь-якого обладнання, профінансованого USAI, а також, наприклад, навчання пілотів F-16, будуть продовжуватися, але на їх виконання можуть вплинути відпустки та призупинення Міноборони діяльності, яка не підлягає виключенню".

Більше деталей: У разі шатдауну Пентагон також не зможе підписати нові контракти з оборонними компаніями на виробництво більшої кількості обладнання за програмою USAI.

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