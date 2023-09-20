Шатдаун у США може вплинути на військову допомогу Україні – Пентагон
Тимчасове призупинення роботи уряду Сполучених Штатів може вплинути на обсяги військової допомоги Україні.
Джерело: CNN із посиланням на заяву речника Міноборони США Кріс Шервуд, повідомляє Європейська правда
Деталі: За його словами, у разі шатдауну на постачання військового обладнання, а також на тренування українських військових, що тривають у США, можуть вплинути відпустки персоналу та призупинення Пентагоном всіх видів діяльності, які не вважаються важливими для національної безпеки США.
Можливе припинення роботи уряду може також вплинути на надання допомоги в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI), яка фінансує виробництво танків Abrams, а також навчальні програми, такі як підготовка пілотів F-16.
Пряма мова Шервуда: "Виробництво або постачання будь-якого обладнання, профінансованого USAI, а також, наприклад, навчання пілотів F-16, будуть продовжуватися, але на їх виконання можуть вплинути відпустки та призупинення Міноборони діяльності, яка не підлягає виключенню".
Більше деталей: У разі шатдауну Пентагон також не зможе підписати нові контракти з оборонними компаніями на виробництво більшої кількості обладнання за програмою USAI.
Що передувало:
- Раніше спікер Палати представників США республіканець Кевін Маккарті підтвердив, що в четвер зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, але відмовився обіцяти йому схвалення в Конгресі подальшого фінансування підтримки України.
- Президент України Володимир Зеленський у понеділок увечері повідомив про прибуття до США. Там він зокрема проведе переговори з президентом США Джо Байденом, лідерами палат і партій Конгресу.
- Візит Зеленського відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 23 мільярдів доларів. Але його схвалення все ще невизначене, оскільки в Республіканській партії існують серйозні розбіжності з цього питання.
- Прохання Білого дому ускладнить можливість Конгресу уникнути шатдауну – вимушеного призупинення роботи федеральних органів, коли фінансування закінчиться після 30 вересня.