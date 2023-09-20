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Шатдаун у США може вплинути на військову допомогу Україні – Пентагон

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 11:36
Шатдаун у США може вплинути на військову допомогу Україні – Пентагон
ПРАПОРИ США. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО KEVIN LANCEPLAINE VIA UNSPLASH

Тимчасове призупинення роботи уряду Сполучених Штатів може вплинути на обсяги військової допомоги Україні.

Джерело: CNN із посиланням на заяву речника Міноборони США Кріс Шервуд, повідомляє Європейська правда

Деталі: За його словами, у разі шатдауну на постачання військового обладнання, а також на тренування українських військових, що тривають у США, можуть вплинути відпустки персоналу та призупинення Пентагоном всіх видів діяльності, які не вважаються важливими для національної безпеки США.

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Можливе припинення роботи уряду може також вплинути на надання допомоги в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI), яка фінансує виробництво танків Abrams, а також навчальні програми, такі як підготовка пілотів F-16.

Пряма мова Шервуда: "Виробництво або постачання будь-якого обладнання, профінансованого USAI, а також, наприклад, навчання пілотів F-16, будуть продовжуватися, але на їх виконання можуть вплинути відпустки та призупинення Міноборони діяльності, яка не підлягає виключенню".

Більше деталей: У разі шатдауну Пентагон також не зможе підписати нові контракти з оборонними компаніями на виробництво більшої кількості обладнання за програмою USAI.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • Раніше спікер Палати представників США республіканець Кевін Маккарті підтвердив, що в четвер зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, але відмовився обіцяти йому схвалення в Конгресі подальшого фінансування підтримки України.
  • Президент України Володимир Зеленський у понеділок увечері повідомив про прибуття до США. Там він зокрема проведе переговори з президентом США Джо Байденомлідерами палат і партій Конгресу.
  • Візит Зеленського відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 23 мільярдів доларів. Але його схвалення все ще невизначене, оскільки в Республіканській партії існують серйозні розбіжності з цього питання.
  • Прохання Білого дому ускладнить можливість Конгресу уникнути шатдауну – вимушеного призупинення роботи федеральних органів, коли фінансування закінчиться після 30 вересня.

Теми: СШАдопомога Українівійна
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