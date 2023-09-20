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Шатдаун в США может повлиять на военную помощь Украине – Пентагон

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 11:36
Шатдаун в США может повлиять на военную помощь Украине – Пентагон
ФОНАРЫ США. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО KEVIN LANCEPLAINE VIA UNSPLASH

Временное приостановление работы правительства Соединенных Штатов может повлиять на объемы военной помощи Украине.

Источник: CNN со ссылкой на заявление представителя Минобороны США Крис Шервуд, сообщает Европейская правда

Детали: По его словам, в случае шатдауна на поставки военного оборудования, а также на тренировки украинских военных, которые продолжаются в США, могут повлиять отпуска персонала и приостановление Пентагоном всех видов деятельности, которые не считаются важными для национальной безопасности США.

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Возможное прекращение работы правительства может также повлиять на оказание помощи в рамках Инициативы безопасности помощи Украине (USAI), которая финансирует производство танков Abrams, а также учебные программы, такие как подготовка пилотов F-16.

Прямая речь Шервуда: "Производство или поставка любого оборудования, профинансированного USAI, а также, например, обучение пилотов F-16, будут продолжаться, но на их выполнение могут повлиять отпуска и приостановление Минобороны деятельности, которая не подлежит исключению".

Больше деталей: В случае шатдауна Пентагон также не сможет подписать новые контракты с оборонными компаниями на производство большего количества оборудования по программе USAI.

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Предыстория:

  • Ранее спикер Палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти подтвердил, что в четверг встретится с президентом Владимиром Зеленским, но отказался обещать ему одобрение в Конгрессе дальнейшего финансирования поддержки Украины.
  • Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вечером сообщил о прибытии в США. Там он в частности проведет переговоры с президентом США Джо Байденомлидерами палат и партий Конгресса.
  • Визит Зеленского происходит в то время, как Конгресс США рассматривает запрос Белого дома на дополнительную помощь Украине в размере 23 миллиардов долларов. Но его одобрение все еще неопределено, поскольку в Республиканской партии существуют серьезные разногласия по этому вопросу.
  • Просьба Белого дома усложнит возможность Конгресса избежать шатдауна – вынужденной приостановки работы федеральных органов, когда финансирование закончится после 30 сентября.

Темы: СШАпомощь Украиневойна
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