Шатдаун в США может повлиять на военную помощь Украине – Пентагон

Временное приостановление работы правительства Соединенных Штатов может повлиять на объемы военной помощи Украине.

Источник: CNN со ссылкой на заявление представителя Минобороны США Крис Шервуд, сообщает Европейская правда

Детали: По его словам, в случае шатдауна на поставки военного оборудования, а также на тренировки украинских военных, которые продолжаются в США, могут повлиять отпуска персонала и приостановление Пентагоном всех видов деятельности, которые не считаются важными для национальной безопасности США.

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Возможное прекращение работы правительства может также повлиять на оказание помощи в рамках Инициативы безопасности помощи Украине (USAI), которая финансирует производство танков Abrams, а также учебные программы, такие как подготовка пилотов F-16.

Прямая речь Шервуда: "Производство или поставка любого оборудования, профинансированного USAI, а также, например, обучение пилотов F-16, будут продолжаться, но на их выполнение могут повлиять отпуска и приостановление Минобороны деятельности, которая не подлежит исключению".

Больше деталей: В случае шатдауна Пентагон также не сможет подписать новые контракты с оборонными компаниями на производство большего количества оборудования по программе USAI.

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