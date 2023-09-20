Азербайджан каже, що припиняє "антитерористичні заходи" в Карабаху

Міноборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на азербайджанське державне агентство АЗЕРТАДЖ

Дослівно з заяви Міноборони: "Міністерство оборони Азербайджанської Республіки повідомляє, що з урахуванням звернення представників вірменських жителів Карабаху, яке надійшло через російський миротворчий контингент, досягнуто домовленості щодо призупинення антитерористичних заходів".

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Деталі: Міноборони каже, що домовились про такі умови:

Розташовані в Карабаському районі "формування збройних сил Вірменії та незаконні вірменські збройні формування" складають зброю, залишають бойові позиції і військові пости та повністю роззброюються. Підрозділи збройних сил Вірменії залишають територію Азербайджану, незаконні вірменські збройні формування розформовуються.

Паралельно здаються все озброєння і важка техніка.

Реалізація вищевказаних процесів забезпечується в координації з російським миротворчим контингентом.

Передісторія:

19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху.

Європейський Союз, Франція та Німеччина засудили військові дії Азербайджану, закликавши його повернутися до переговорів про майбутнє Карабаху з Вірменією.

Вірменія звинуватила Азербайджан у етнічних чистках та агресії проти "народу Карабаху".

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