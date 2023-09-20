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Азербайджан каже, що припиняє "антитерористичні заходи" в Карабаху

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 12:45
Азербайджан каже, що припиняє антитерористичні заходи в Карабаху
Фото ілюстративне з Telegram Міноборони Азербайджану

Міноборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на азербайджанське державне агентство АЗЕРТАДЖ  

Дослівно з заяви Міноборони: "Міністерство оборони Азербайджанської Республіки повідомляє, що з урахуванням звернення представників вірменських жителів Карабаху, яке надійшло через російський миротворчий контингент, досягнуто домовленості щодо призупинення антитерористичних заходів".

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Деталі: Міноборони каже, що домовились про такі умови:

  • Розташовані в Карабаському районі "формування збройних сил Вірменії та незаконні вірменські збройні формування" складають зброю, залишають бойові позиції і військові пости та повністю роззброюються. Підрозділи збройних сил Вірменії залишають територію Азербайджану, незаконні вірменські збройні формування розформовуються.
  • Паралельно здаються все озброєння і важка техніка.
  • Реалізація вищевказаних процесів забезпечується в координації з російським миротворчим контингентом.

Передісторія:

Детально про те, чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки, читайте у статті "ЄвроПравди"

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Теми: Нагірний КарабахАзербайджанВірменія
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