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Азербайджан говорит, что прекращает "антитеррористические мероприятия" в Карабахе

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 12:45
Азербайджан говорит, что прекращает антитеррористические мероприятия в Карабахе
Фото иллюстративное из Telegram Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на азербайджанское государственное агентство АЗЕРТАДЖ 

Дословно из заявления Минобороны: "Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщает, что с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, которое поступило через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий".

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Детали: Минобороны говорит, что договорились о таких условиях:

  • Расположенные в Карабахском районе "формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования" складывают оружие, оставляют боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются.
  • Параллельно сдается все вооружение и тяжелая техника.
  • Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.

Предыстория:

Подробно о том, почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия, читайте в статье "ЕвроПравды"

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Темы: Нагорный КарабахАзербайджанАрмения
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