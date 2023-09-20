Азербайджан говорит, что прекращает "антитеррористические мероприятия" в Карабахе
Среда, 20 сентября 2023, 12:45
Минобороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на азербайджанское государственное агентство АЗЕРТАДЖ
Дословно из заявления Минобороны: "Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщает, что с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, которое поступило через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий".
Реклама:
Детали: Минобороны говорит, что договорились о таких условиях:
- Расположенные в Карабахском районе "формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования" складывают оружие, оставляют боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются.
- Параллельно сдается все вооружение и тяжелая техника.
- Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.
Предыстория:
- 19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе.
- Европейский Союз, Франция и Германия осудили военные действия Азербайджана, призвав его вернуться к переговорам о будущем Карабаха с Арменией.
- Армения обвинила Азербайджан в этнических чистках и агрессии против "народа Карабаха".
Подробно о том, почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия, читайте в статье "ЕвроПравды"
ВИДЕО ДНЯ