Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Азербайджан говорит, что прекращает "антитеррористические мероприятия" в Карабахе

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 сентября 2023, 12:45
Азербайджан говорит, что прекращает антитеррористические мероприятия в Карабахе
Фото иллюстративное из Telegram Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на азербайджанское государственное агентство АЗЕРТАДЖ 

Дословно из заявления Минобороны: "Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщает, что с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, которое поступило через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий".

Реклама:

Детали: Минобороны говорит, что договорились о таких условиях:

  • Расположенные в Карабахском районе "формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования" складывают оружие, оставляют боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются.
  • Параллельно сдается все вооружение и тяжелая техника.
  • Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.

Предыстория:

Подробно о том, почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия, читайте в статье "ЕвроПравды"

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Нагорный КарабахАзербайджанАрмения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Все новости...
Нагорный Карабах
Азербайджан продолжает боевые действия в Карабахе
Блинкен призвал Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
Эрдоган в ООН поддержал "операцию" Азербайджана в Карабахе
Последние новости
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
Все новости...
Реклама: