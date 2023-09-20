Азербайджан говорит, что прекращает "антитеррористические мероприятия" в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на азербайджанское государственное агентство АЗЕРТАДЖ

Дословно из заявления Минобороны: "Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщает, что с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, которое поступило через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий".

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Детали: Минобороны говорит, что договорились о таких условиях:

Расположенные в Карабахском районе "формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования" складывают оружие, оставляют боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются.

Параллельно сдается все вооружение и тяжелая техника.

Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.

Предыстория:

19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе.

Европейский Союз, Франция и Германия осудили военные действия Азербайджана, призвав его вернуться к переговорам о будущем Карабаха с Арменией.

Армения обвинила Азербайджан в этнических чистках и агрессии против "народа Карабаха".

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