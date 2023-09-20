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Польський прем’єр погрожує розширити заборону на імпорт товарів з України

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 14:17
Польський прем’єр погрожує розширити заборону на імпорт товарів з України
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Фото з Facebook

Польща готова розширити заборону на ввезення продукції з України, якщо Київ "буде ескалювати конфлікт", заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Моравецького Polsat News

Деталі: Так польський прем’єр відреагував на нещодавню заяву торгового представника України Тараса Качки щодо можливого ембарго на цибулю, помідори, капусту та яблука з Польщі.

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Пряма мова Моравецького: "Я попереджаю українську владу, тому що якщо вона таким чином буде ескалювати конфлікт, ми додамо більше продуктів до списку заборонених до імпорту в Польщу".

Деталі: Він додав, що його країна "багато зробила для України" і тому очікує, що її інтереси "будуть зрозумілі".

"Ми свої інтереси будемо відстоювати з усією рішучістю. Це означає, що ми, звичайно, з повагою ставимося до всіх проблем на українській стороні, але для нас на першому місці стоять інтереси нашого фермера", – сказав Моравецький.

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Теми: ПольщаімпортУкраїна
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